Российские ученые предложили войскам использовать роботов-собак с лазерами

Роботов-собак предложили использовать российским сухопутным войскам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские ученые предложили робота-собаку для использования в военных целях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Сообщается, что предложение исходит от специалистов Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны в Санкт-Петербурге. Сухопутным войскам предлагается использовать для поражения оптических приборов противника роботов-собак, оснащенных лазерами.

Преимуществами робота-собаки называется то, что он менее заметен и более мобилен, чем другие платформы, способные нести лазерное или СВЧ-оружие. Также противнику трудно попасть в робота-собаку из-за ее сравнительно небольших размеров. Устройства могут использоваться на сильно пересеченной местности, в горах и в лесу.

Напомним, первых в России роботов-собак, созданных для помощи людям в непредвиденных ситуациях, презентовали в Москве в 2021 году. Они способны танцевать и делать различные трюки, а значит - практически заменить пушистых питомцев.

Тем временем робот-собака Юки поступила на службу в зоопарк в Москве.

О том, что еще, кроме робота-собаки, было представлено на выставке «Иннопром-2022», читайте здесь на KP.RU.