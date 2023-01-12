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НовостиПолитика12 января 2023 8:34

Пользователи Twitter из США раскритиковали идею установить бюст Зеленскому в конгрессе

Комментаторы пытались угадать, как будет выглядеть этот памятник
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Американцы в Twitter пришли в возмущение из-за сообщений о планах конгресса США установить в Капитолии бюст президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на портале американского ведомства появилось поручение Управлению изобразительных искусств о покупке бюста Зеленского для демонстрации в крыле палаты представителей.

Комментаторы принялись гадать, каким будет памятник украинскому лидеру. Ряд пользователей совместили в фоторедакторе голову Зеленского с туловищем бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Он будет из чистого золота и обойдется в 80 миллионов долларов", - предположил журналист Джордан Шахтель.

"Даже не знаю, что сказать… Это за пределами безумия", - отметила idumosch.

Ранее читатели Financial Times возмутились присуждением Зеленскому звания "Человек года". Многие отметили, что украинский лидер не заслужил этого титула.