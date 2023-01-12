Пользователи Twitter из США раскритиковали идею установить бюст Зеленскому в конгрессе

Владимир Зеленский
Фото: REUTERS
Американцы в Twitter пришли в возмущение из-за сообщений о планах конгресса США установить в Капитолии бюст президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее на портале американского ведомства появилось поручение Управлению изобразительных искусств о покупке бюста Зеленского для демонстрации в крыле палаты представителей.
Комментаторы принялись гадать, каким будет памятник украинскому лидеру. Ряд пользователей совместили в фоторедакторе голову Зеленского с туловищем бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Он будет из чистого золота и обойдется в 80 миллионов долларов", - предположил журналист Джордан Шахтель.
"Даже не знаю, что сказать… Это за пределами безумия", - отметила idumosch.
Ранее читатели Financial Times возмутились присуждением Зеленскому звания "Человек года". Многие отметили, что украинский лидер не заслужил этого титула.