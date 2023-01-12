МИД Филиппин упрекнул Украину в нарушении дипломатической практики

Министерство иностранных дел Филиппин упрекнуло временного поверенного в делах Украины на Филиппинах Дениса Михайлюка в нарушении «дипломатической практики» за сделанный накануне «слив» в прессу информации о попытках организовать телефонный разговор глав государств двух стран.

«Это не дипломатическая практика - делать так, как он сделал», - заявил в ходе брифинга замглавы внешнеполитического ведомства Филиппин Карлос Соррета.

Замминистра отметил, что у Филиппин хорошие отношения с Украиной, однако «когда такие вопросы выносятся представителем другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны».

Ранее временный поверенный в делах Украины на Филиппинах сообщил журналистам, что с июня прошлого года украинские дипломаты дважды в месяц пытались связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, однако так не получили никакого ответа. Ранее Маркос-младший заявлял, что Филиппинам «нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной».