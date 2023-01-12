Путин назначил Рината Аляутдинова новым постпредом России при ЮНЕСКО

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Кузнецов освобожден от должности постпреда России при ЮНЕСКО, на этот пост назначен Ринат Аляутдинов, соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликовали сегодня, 12 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Ринат Аляутдинов занимал должность директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) российского МИДа.

"Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская республика", - уточняется в документе.

Ранее Путин назначил федеральных судей в районные суды ЕАО. Президент России утвердил двух кандидатов на должности.

Также ранее Владимир Путин назначил семь председателей судов в Свердловской области. Назначенные руководители займут должность на шесть лет.