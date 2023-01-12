Лукашенко заявил о решении с Путиным всех вопросов на уровне президентов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия и Белоруссия решили все вопросы, вынесенные на уровень президентов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Все вопросы, которые выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены, живем в нормальных условиях», – сказал политик в ходе совещания по реализации совместных с РФ союзных программ по углублению экономической интеграции.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Лукашенко и президент России Владимир Путин провели встречу в Минске. Она была организована для решения некоторых вопросов, которые невозможно решить на уровне правительств РФ и Белоруссии, объяснил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, где Москву и Минск постоянно «проверяют на прочность». Как отметил президент Белоруссии, обе страны находят эффективные ответы на вызовы и угрозы, несмотря на «некоторые шероховатости».