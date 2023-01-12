Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана 17 января 2023 года

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров 17 января 2023 года встретится со своим коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе переговоров в Москве стороны обсудят процесс восстановления СВПД, вопросы двусторонней и международной повестки, сообщила сегодня, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется обсуждение двусторонней повестки дня, … торгово-экономической составляющей в контексте реализации важнейших совместных проектов в области энергетики, транспорта, в других отраслях… с учетом перехода в итоговую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - уточнила Захарова.

Ранее новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что 3 января провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы дипломаты обсудили двусторонние отношения стран, а также поговорили про региональную проблематику.