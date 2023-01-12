Microsoft отменила лимит на оплачиваемые отпускные дни Фото: REUTERS

Корпорация Microsoft объявила об обновлении корпоративной политики, которое отменит лимит на число оплачиваемых дней отпуска в год. Об этом пишет издание The Verge.

Сообщается, что нововведение вступит в силу со следующего понедельника, 16 января, после чего работники смогут брать выходные дни по своему усмотрению, а новоприбывшим сотрудникам не придется копить отпускные дни.

Отмечается, что действие такой политики распространяется исключительно на штатных работников, поэтому на такого рода «льготу» не в праве претендовать работники с почасовой ставкой, а также сотрудники корпорации, проживающие за пределами США.

Несмотря на отмену лимита на отпуск, корпорация сообщила о сохранении десяти ежегодных оплачиваемых дней в честь государственных праздников, а также десяти оплачиваемых больничных дней. Кроме того, сохраняются отгулы по причине утраты близкого человека и психологических проблем или же участия в суде присяжных.