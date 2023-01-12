Песков назвал прерогативой Минобороны механизм и сроки повышения призывного возраста в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прерогативой Министерства обороны РФ механизм и сроки повышения призывного возраста в России. Об этом он заявил журналистам 12 января.

При этом он отметил, что "концептуально эта идея была поддержана главой государства".

- Аргументация должна быть представлена со стороны Минобороны страны, и в данном случае это исключительно прерогатива этого ведомства. Концептуально эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи - ... от министерства обороны, - объяснил представитель Кремля.

В конце декабря 2022 года глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что планируется изменить возраст военной службы.

- При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет, - сказал он на расширенной коллегии Минобороны.

Он также напомнил, что для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности стране необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.