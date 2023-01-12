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НовостиПолитика12 января 2023 10:41

Депутат Европарламента Садось сообщил, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций

Усилений ограничений является постоянным процессом, отметил депутат
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Депутат Европарламента Садось сообщил, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций

Депутат Европарламента Садось сообщил, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций

Фото: REUTERS

Брюссель ускорил работу над подготовкой десятого пакета антироссийских санкций, об этом сообщил депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось.

"Работа действительно ускорилась. Польша… вносит предложения о новых санкциях. Усиление действующих ограничений также является постоянным процессом", - передает заявление Садося агентство РАР.

По информации агентства, страны Евросоюза хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля 2023 года саммитом Украина-Евросоюз в Киеве. Издание также уточнило, что новые ограничения Евросоюза затронут не только Россию, но и Белоруссию.

Ранее Совет ЕС утвердил новый девятый пакет санкционных ограничений в отношении России. Как сказано в официальном заявлении Совета ЕС, “девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство” был 16 декабря в ответ на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине.