Депутат Европарламента Садось сообщил, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций Фото: REUTERS

Брюссель ускорил работу над подготовкой десятого пакета антироссийских санкций, об этом сообщил депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось.

"Работа действительно ускорилась. Польша… вносит предложения о новых санкциях. Усиление действующих ограничений также является постоянным процессом", - передает заявление Садося агентство РАР.

По информации агентства, страны Евросоюза хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля 2023 года саммитом Украина-Евросоюз в Киеве. Издание также уточнило, что новые ограничения Евросоюза затронут не только Россию, но и Белоруссию.

Ранее Совет ЕС утвердил новый девятый пакет санкционных ограничений в отношении России. Как сказано в официальном заявлении Совета ЕС, “девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство” был 16 декабря в ответ на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине.