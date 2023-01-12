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НовостиПолитика12 января 2023 11:33

Конгрессвумен Грин раскритиковала предложение установить бюст Зеленского в Капитолии

“Мы служим Америке, а не Украине!”, подчеркнула политик
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Конгрессвумен Грин раскритиковала предложение установить бюст Зеленского в Капитолии

Конгрессвумен Грин раскритиковала предложение установить бюст Зеленского в Капитолии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин раскритиковала идею о том, чтобы установить бюст украинского лидера Владимира Зеленского в Капитолии, заявив американским политикам, что они служат на пользу США, а не Украины.

"Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" - отметила Грин в Twitter, прикрепив фотоснимок предлагаемой резолюции.

Ранее американцы в Twitter пришли в возмущение из-за сообщений о планах конгресса США установить в Капитолии бюст президента Украины Владимира Зеленского. Комментаторы принялись гадать, каким будет памятник украинскому лидеру. Ряд пользователей совместили в фоторедакторе голову Зеленского с туловищем бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, на портале американского ведомства ранее появилось поручение Управлению изобразительных искусств о покупке бюста Зеленского для демонстрации в крыле палаты представителей.