Российские военные сбили украинский Су-25 Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР), об этом сегодня, 12 января, сообщило Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России возле населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - уточняется в сообщении российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские войска сбили два украинских Су-25 и один МиГ-29 под Херсоном. Также отмечалось, что ВС РФ наносят значительные потери подразделениям украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 января 2023 года публикует сайт KP.RU.