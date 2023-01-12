СБУ обвинила депутата Госдумы Делимханова в посягательстве на территориальную целостность Украины

Адам Делимханов Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения депутату Государственной думы Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность республики.

Как заявляется в Telegram-канале ведомства, СБУ «собрала неопровержимые доказательства вины депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, который принимал участие в захвате Мариуполя».

По информации спецслужбы, парламентарий возглавлял группировку войск, в которую входили подразделения Росгвардии и МВД России. В ведомстве считают, что Делимханов прибыл в Мариуполь по личному поручению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, чтобы возглавить штурм комбината «Азовсталь».

Кроме того, депутата обвинили в оправдании специальной военной операции России на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года СБУ предъявила обвинения Кадырову, а также двум его подчиненным за «военные преступления».