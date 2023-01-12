Медведев заявил о необходимости распространить действие программы газификации на новые регионы России

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главные задачи программы газификации реализованы, необходимо распространить ее действие на новые регионы России, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.

"В 2022 году, несмотря на действие неблагоприятных факторов, которые были, ее реализация проходила достаточно успешно. Считаю, что главные поставленные задачи в целом выполнены", - сказал политик в ходе совещания по реализации в регионах программы социальной догазификации.

Также он отметил, что рост темпов строительства газовой инфраструктуры и объемов реализованных работ по итогам прошлого года был практически троекратно выше, чем в 2021-м году.

Ранее Медведев заявил, что вертикаль власти в новых регионах России предстоит выстроить заново. Соответствующая работа уже начата, рассказал политик.

Также ранее Медведев заявил, что в новых регионах России ждут успехов в налаживании мирной жизни. Правящая партия в ответе за эту работу, подчеркнул председатель ЕР.