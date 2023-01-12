Венгрия не согласилась отказаться от газа из России Фото: REUTERS

Венгрия не согласна отказываться от российского газа в пользу западного, вместо этого работает над реальной диверсификацией поставок, для которой необходимо сохранение возможности покупать газ из России, об этом заявил на брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Важна диверсификация. Частью диверсификации является и то, чтобы сохранилась возможность поставок газа из России», - сказал Гуйяш.

Он подчеркнул, что это не диверсификация, если зависимость от поставок с одного направления менять на зависимость от поставок с другого направления.

Чиновник отметил, что этого от нас ждут, но это не независимость, это одна зависимость взамен другой.

Как писал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС уже в самое ближайшее время вполне может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину.

6 декабря 2022 года Орбан первым из европейских лидеров открыто выступил за скорейший пересмотр антироссийских санкций, которые были введены вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине.

Кроме того, премьер Венгрии отметил, что политика ограничений против России почти не навредила Москва, а вот Европа из-за нее погружается в масштабный экономический и энергетический кризис, выход из которого может занять долгие месяцы.