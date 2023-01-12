Под Нижним Новгородом обнаружили труп замерзшего мужчины

СК выясняет обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Заволжье Нижегородской области обнаружили труп замерзшего мужчины со спущенными штанами. Первыми тело обнаружили местные жители. Сейчас на месте происшествия уже работают следователи.

- Тело обнаружили в котловане, - сообщает NewsNN со ссылкой на соцсети. – На погибшем мужчине не было никакой верхней одежды. Неподалеку от трупа находился автомобиль.

Факт гибели мужчины уже подтвердили в Следственном комитете. Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняя все обстоятельства его смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области стоят аномальные морозы. В некоторых районах столбики термометров опускаются до - 40 градусов. На днях из ледяного плена сотрудникам полиции пришлось вызволять 19 жителей Узбекистана. Их микроавтобус сломался посреди дороги из Москвы в Ташкент. Всех пассажиров доставили в отделение полиции и обеспечили горячим питанием. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается потепление. Уже к выходным столбики термометров поднимутся до нуля градусов.