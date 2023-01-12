19Fortyfive: Россия устроила логистический коллапс Украине ударами по инфраструктуре Фото: ТАСС

Удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ, об этом сообщил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

«Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах, они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя», — заявил Дэвис.

Офицер подверг критике американских генералов в отставке, которые вводят в заблуждение американскую общественность о состоянии ВСУ.

Дэвис подчеркнул, что необходимо быть очень осторожными, не верить отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года украинская энергетическая компания сообщила, что практически по всей Украине зафиксированы отключения электроэнергии.

Отмечалось, что в девяти регионах перебои со светом связаны с аварийными ситуациями.

16 декабря 2022 года офис Зеленского объявлял об аварийном отключении света по всей стране в результате ударов России по энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Николаевской областях. Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, на маршруты выведены тепловозы.

Сообщалось о перебоях электричества по всей Украине. В частности, Харьков и Полтава полностью обесточены.