На Украине в аптеках возник дефицит лекарств Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Украине возник дефицит лекарств, аптеки начали заменять препараты на более дешевые аналоги, об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Из украинских аптек пропадают лекарства. Многие препараты попросту исчезли из продажи… Речь идет в основном об импортных лекарствах, которые аптекари массово заменяют более дешевыми аналогами», - отметили в издании.

В статье подчеркнули, что одним из факторов дефицита лекарств стал закон, вступивший в силу летом этого года, который запрещает продавать на Украине лекарства производителей, продолжающих работать на российском рынке.

В публикации уточнили, что украинские аптеки активно заменяют дорогие препараты на более дешевые аналоги, тем не менее цены на них значительно выросли.

Как писал сайт KP.RU, 19 марта 2022 года Минздрав Украины запретил продажу и применение на территории страны 39 лекарственных препаратов, чьи производители имеют юридический адрес или адрес места ведения деятельности в Белоруссии.

Запрет не распространялся на лекарства, которые уже ввезены на территорию Украины и выпущены в обращение.

Ранее в августе 2018 года госслужба по лекарственным средствам и контрою за наркотиками Украины запретила реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых имеют российское происхождение.

В список попали антибиотики, антибактериальные, иммуномодуляторы и противоспалительные средства, спазмолитики, метаболический препарат, вакцины и препараты от клещевого энцефалита, онкологические лекарства.