Правозащитник Барака считает, что Байден принес украинцев в жертву интересам США

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принес украинский народ в жертву интересам американского капитала, такое мнение выразил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

"Воинственный настрой американцев выглядит непристойно. Этот конфликт не должен был случиться. Я виню Байдена. Целое поколение граждан Украины приносится в жертву интересам американского капитала", - высказал он свое мнение по ситуации в Twitter.

Также правозащитник Барака считает, что успех Украины в конфликте с Россией приведет к глобальной агрессии Запада. Эксперт назвал такой исход крайне нежелательным.

Также правозащитник ранее заявил, что Украина перестала существовать как государство, поскольку Соединенные Штаты превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных геополитических амбиций