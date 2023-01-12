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НовостиПолитика12 января 2023 13:59

Правозащитник Барака считает, что Байден принес украинцев в жертву интересам США

Целое поколение украинцев приносится в жертву, подчеркнул он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принес украинский народ в жертву интересам американского капитала, такое мнение выразил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

"Воинственный настрой американцев выглядит непристойно. Этот конфликт не должен был случиться. Я виню Байдена. Целое поколение граждан Украины приносится в жертву интересам американского капитала", - высказал он свое мнение по ситуации в Twitter.

Также правозащитник Барака считает, что успех Украины в конфликте с Россией приведет к глобальной агрессии Запада. Эксперт назвал такой исход крайне нежелательным.

Также правозащитник ранее заявил, что Украина перестала существовать как государство, поскольку Соединенные Штаты превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных геополитических амбиций