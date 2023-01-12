Military Watch: Украина в отчаянии давит на Грузию, чтобы вернуть «Буки» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина требует от Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы «Бук», которые она якобы подарила Тбилиси, что можно рассматривать как признак отчаяния Киева, об этом написал американский портал Military Watch.

«Давление на Грузию, чтобы та предоставила "Буки", можно считать признаком отчаяния», — говорится в материале.

В публикации отмечалось, что в правительстве Грузии не сильно обрадовались требованию Украины вернуть комплексы и напомнили ей, что Тбилиси получила ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.

По мнению автора статьи, действия Киева являются признаком отчаяния, причина которого заключается в проблемах с собственной сетью ПВО Украины на основе все тех же «Буков» и С-300 большей дальности, а также в отсутствии за пределами Европы достаточного количества потенциальных поставщиков совместимых советских средств ПВО.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь.

По словам Байдена, целью США и их партнеров является создание определенных издержек для России.

11 января 2023 года в Пентагоне заявили, что украинские военные начнут освоение комплексов ПВО Patriot на следующей неделе. Отмечалось, что в ускоренном порядке планируется обучить около сотни украинских военных, что займет несколько месяцев.

Тем временем президент Украины Зеленский попросил Джо Байдена увеличить количество передаваемых Украине систем ПВО Patriot.

6 января 2023 года официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин направит Киеву систему Patriot.

Он подчеркнул, что Германия проведет для украинцев также обучение работе на своей системе Patriot на территории своей страны.

Издание Politico сообщало, что США отправят Украине в рамках следующего пакета военной помощи зенитные ракеты Sea Sparrow.