На Украине в трех областях объявили воздушную тревогу 12 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, об этом стало известно из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Указывалось, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как отметили, местные власти подтвердили сигнал тревоги, жителей регионов призвали перейти в укрытия.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 12 января, воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины.

Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал примерно в 13.30 по московскому времени, спустя 20 минут он распространился на Полтавскую и Сумскую области.

Напомним, 10 октября 2022 года российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно данным российских властей, стоят спецслужбы Украины.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

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