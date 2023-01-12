Посол Украины в Лондоне Пристайко сообщил, что Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы Фото: REUTERS

ВСУ отвели часть войск на север страны, об этом сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

"Нам приходится держать… войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они… не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", - рассказал дипломат британскому телеканалу Sky News в ответ на вопрос, встревожены ли власти ситуацией на белорусской границе.

Напомним, в октябре 2022-го года государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщал, что ВСУ продолжают минировать приграничные территории.

Ранее посол Украины в Британии сообщил о “непостижимых” потерях ВСУ в живой силе. ВС Украины теряют людей “направо и налево”, отметил Вадим Пристайко.

Также ранее Пристайко сообщил, что украинцы хотят собрать деньги на визит в страну Джонсона.

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