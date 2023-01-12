Украина вышла из еще двух соглашений со странами СНГ Фото: REUTERS

Верховная рада Украины проголосовала за выход из еще двух соглашений со странами СНГ, об этом сообщил в соцсети украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Украина выходит из очередных соглашений со странами СНГ», - написал депутат.

Он уточнил, что парламент проголосовал за выход из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенного еще в 1992 году, а также из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, которую страны-участницы СНГ подписали в 1997 году.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года представитель кабмина в парламенте Украины Мельничук сообщил что правительство Украины расторгло соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах в каждой из стран.

22 ноября 2022 года тот же Мельничук сообщал, что Киев решил выйти из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ.

Ранее в мае 2022 года парламент Украины одобрил закон о выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-членов СНГ в Великой Отечественной войне.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спецоперация может закончиться в течении двух месяцев (подробнее)