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НовостиВ мире12 января 2023 15:26

Украина вышла из еще двух соглашений со странами СНГ

Верховная рада проголосовал за выход из еще двух соглашений
Сергей ГАПЧУК
Украина вышла из еще двух соглашений со странами СНГ

Украина вышла из еще двух соглашений со странами СНГ

Фото: REUTERS

Верховная рада Украины проголосовала за выход из еще двух соглашений со странами СНГ, об этом сообщил в соцсети украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Украина выходит из очередных соглашений со странами СНГ», - написал депутат.

Он уточнил, что парламент проголосовал за выход из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенного еще в 1992 году, а также из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, которую страны-участницы СНГ подписали в 1997 году.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года представитель кабмина в парламенте Украины Мельничук сообщил что правительство Украины расторгло соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах в каждой из стран.

22 ноября 2022 года тот же Мельничук сообщал, что Киев решил выйти из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ.

Ранее в мае 2022 года парламент Украины одобрил закон о выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-членов СНГ в Великой Отечественной войне.

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