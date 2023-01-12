Зеленский не может смириться с потерей Соледара: он готов бросить туда последние резервы

Полковник Матвийчук предупредил о возможности яростных атак ВСУ на Соледар Фото: ТАСС

Военные эксперты предупреждают, что возможно в ближайшем будущем противник попытается взять реванш, так как киевский режим не может смириться с потерей Соледара и уже направил элитные резервные войска, прошедшие боевую подготовку в странах НАТО, об этом сообщил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «МК.RU».

По мнению эксперта, освобождение Соледара создало угрозу всей группировке ВСУ, поэтому Киев сейчас попытается восстановить положение.

«Преимущество на нашей стороне. Но... Зеленскому необходима победа. Если ее не будет, то не будет денег от Запада», - заявил Матвийчук.

Он отметил, что сейчас Зеленский станет предпринимать максимум усилий. Думаю, будем свидетелями неистовых атак на позиции наших военных, чтобы сбить их.

Офицер подчеркнул, что у противника ничего не получится.

Матвийчук пояснил, что в Соледар едет «элита» ВСУ, так называемый президентский резерв, но это не поможет.

Он уточнил, что это военные, которые обучались во Франции, Германии, Великобритании... Это примерно 15 тысяч солдат, которых берегли для весеннего наступления, анонсированного Зеленским.

Полковник сказал, что Зеленский не отправит всех в бой, потому что «у него тогда ничего не останется».

Матвийчук предположил, что «тысяч пять, возможно – да, пошлет на убой. Но это ничто, мы их «перемелем».

Как писал сайт KP.RU, Родион Мирошник, экс-посол ЛНР в Москве, сообщил, что ВСУ потеряли в боях за Соледар около 25 тысяч человек.

Он заявил, что Украина заплатила за «политическую целесообразность» сохранения Соледара несоизмеримую с реальностью цену. За удержание города с некогда десятитысячным населением они положили в два с половиной раза большее число военных».

Потери под Соледаром, полагает Мирошник «отразятся на дальнейшей боеспособности ВСУ».

11 января 2023 года Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара.

Он подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Кроме того, подчеркнул, что из города вывели мирных жителей.

Пригожин отметил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

11 января 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Киев оказался в тупике из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления.

Издание отметило, что российское наступление в районе обоих населенных пунктов оттягивало на себя большое количество резервов ВСУ.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из офицеров армии Украины в Артемовске написала, что ВСУ в городе несут крупные потери.

Вчера Минобороны России сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северного и южного направлений. ВКС наносило удары по выявленным целям, а штурмовые отряды вели бои в городской черте.

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