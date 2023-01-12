Военкор Коц назвал место, где может состояться генеральная битва СВО Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, в каком месте может состояться генеральная битва спецоперации.

По его мнению, российские силы будут и дальше продвигаться в направлении Артемовска. Он объяснил это тем, что данный населенный пункт служит важной точкой обороны Донбасса.

- Очевидно, мы будем продолжать давить на Артемовск. Это важный узел обороны Донбасса. Сейчас вырисовывается другая конфигурация - когда будет браться в оперативное окружение, а потом в кольцо. Со временем мы выходим на трассу, которая ведет в Краматорск и обрезаем все логистические цепочки. После Артемовска мы выходим на эту ось от Авдеевки до Славянска, где, наверное, и состоится генеральная битва, - заявил журналист в эфире Радио "Комсомольская правда" 12 января.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец выразил мнение, что после полного установления контроля над Соледаром командование не будет останавливаться. Ибо впереди еще один мощно укрепленный район - Артемовск. Взятие его будет означать прорыв первого эшелона стратегической обороны противника. Возможно, что в ближайшее время это задача №1.

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