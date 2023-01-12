Попова заявила, что иммунитета после перенесенного COVID-19 может не хватить при «кракене» Фото: Иван МАКЕЕВ

Иммунитета после перенесенного COVID-19 может не хватить при «кракене», об этом сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иммунной защиты после перенесенного COVID или после вакцинации может не хватить при «кракене», - заявила Попова.

Она подчеркнула, что необходимо заботиться о здоровье и быть осторожнее.

Как писал сайт KP.RU, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщал, что российские вакцины от коронавируса сохраняют эффективность против нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5 или «кракен».

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал радио «Комсомольская правда», что это просто продукт эволюции омикрона.

Он отметил, что эволюция идет в очень хорошую сторону, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным.

Чумаков подчеркнул, что в России новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие.

Он уточнил, что при прочих равных условиях, «кракен» будет реже вызывать тяжелые формы заболевания.

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