Попова заявила, что иммунитета после перенесенного COVID-19 может не хватить при «кракене»
Фото: Иван МАКЕЕВ
Иммунитета после перенесенного COVID-19 может не хватить при «кракене», об этом сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Иммунной защиты после перенесенного COVID или после вакцинации может не хватить при «кракене», - заявила Попова.
Она подчеркнула, что необходимо заботиться о здоровье и быть осторожнее.
Как писал сайт KP.RU, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщал, что российские вакцины от коронавируса сохраняют эффективность против нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5 или «кракен».
Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал радио «Комсомольская правда», что это просто продукт эволюции омикрона.
Он отметил, что эволюция идет в очень хорошую сторону, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным.
Чумаков подчеркнул, что в России новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие.
Он уточнил, что при прочих равных условиях, «кракен» будет реже вызывать тяжелые формы заболевания.
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