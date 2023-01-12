ВСУ потеряли 200 бойцов при неудачной попытке контратаковать Соледар Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку организовать контратаку на Соледар, в результате которой потеряли 200 бойцов.

Все произошло утром 10 января. Отступившие из Соледара Сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, но провести операцию не удалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT.

- Оперативное командование "Восток" планировало задействовать для этого силы 46-й и 77-й бригад ВСУ. После отхода нескольких рот из Соледара в Парасковиевку оказалось, что, кроме большого количества убитых и раненых, бригады почти полностью лишились огневого прикрытия, - говорится в посте.

Кроме того, согласно данным радиоперехватов, в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов.

- Безуспешный рейд к окружённому Соледару ... стоил подразделениям украинским силам порядка 200 человек убитыми. Для занижения потерь украинские военнослужащие были объявлены Киевом "пропавшими без вести", - говорится в публикации RT.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец выразил мнение, что после полного установления контроля над Соледаром командование не будет останавливаться. Ибо впереди еще один мощно укрепленный район - Артемовск. Взятие его будет означать прорыв первого эшелона стратегической обороны противника. Возможно, что в ближайшее время это задача №1.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спецоперация может закончиться в течении двух месяцев (подробнее)