Спикер Маккарти призвал расследовать инциденты с секретными документами у Байдена Фото: REUTERS

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал конгресс расследовать инциденты с секретными документами у президента Джо Байдена. Об этом он рассказал журналистам.

«Я думаю, что конгресс должен расследовать это», - сказал Маккарти.

Он отметил, что Байден был вице-президентом, который хранил секретные документы «в открытом доступе».

Маккарти подчеркнул, что «конституция должна в равной степени применяться ко всем».

При этом он обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах и указа на рейд в имении экс-президента Дональда Трампа, когда были обнаружены секретные документы.

Спикер сообщил, что «они распространили фотографии этих документов. Где документы Байдена? Где фотографии?.. Именно это не дает американцам верить своему правительству».

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года глава Минюста США назначил специального прокурора для расследования дела с секретными документами, обнаруженными в частном офисе и доме президента США Джо Байдена.

Он подчеркнул, что обнаруженные в связанном с Байденом аналитическим центре секретные документы не имели права там храниться.

CNN сообщило, что скандал с обнаружением у президента Соединенных Штатов Джо Байдена секретных документов грозит крупным политическим скандалом.

Уточнялось, что в Республиканской партии уже указали на несправедливость более жесткого преследования бывшего президента США Дональда Трампа, когда с ним произошел аналогичный инцидент.

Отмечается, что теперь судебное дело в отношении экс-главы Белого дома может стать политическим несостоятельным.

10 января 2023 года CNN со ссылкой на источники сообщил, что среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине, Ирану и Великобритании.

Отмечалось, что секретные документы периода работы Джозефа Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы случайно обнаружены в офисе аналитического центра «Байден Пенн центр», принадлежащего нынешнему главе Белого дома.

Байдена проинформировал об этом его адвокат, после чего была инициирована передача секретных материалов в национальный архив.