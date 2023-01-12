Раскрыты главные отличия "кракена" от других вариантов "омикрона" Фото: Иван МАКЕЕВ

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков объяснил россиянам, что симптомы "кракена" не отличаются от других подлиний "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции.

- "Кракен" - это значительно новая подлиния внутри омикрон-штамма, - объяснил он. - Эволюция ковида продолжается и идет по тем же лекалам, что и в начале 2022 года: каждая последующая генерация или подлиния "омикрона" становится чуть более заразной.

При этом в беседе с изданием Lenta.ru. он обратил внимание на то, что никаких клинических различий внутри "омикрон"-штамма коронавируса нет.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что 12 января штамм коронавируса "кракен" зафиксирован в Пензенской области. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Отмечено, что он переносится так же, как и другие виды инфекции, а также не отличается повышенной летальностью.

Глава ведомства Анна Попова пояснила, что сейчас можно ориентироваться пока только на данные учёных, исследователей, врачей из тех стран, где вирус развивается наиболее быстро. При этом она добавила, что "кракен" в данный момент Попова отметила, что "кракен" в данный момент в мировом масштабе не так сильно распространён, пишет Life.ru.

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