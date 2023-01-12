В ООН озвучили условие посредничества Гуттереша по Украине Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш готов быть посредником по Украине при желании всех сторон конфликта, об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения в прессе. Позиция генсека неизменна», - сообщил Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул, что как и в любом конфликте, Антониу Гуттереш всегда готов к посредничеству, если все стороны, вовлеченные в конфликт, попросят его об этом.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров Москвы и Киев и отметил, что это невозможно пока действует закон о запрете президенту Украины вести их.

Песков указал о готовности Москвы решать проблемы путем переговоров, а также о том, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом.

15 ноября 2022 года глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией.

Как отметил Лавров, в ходе беседы с главой Франции Макроном он «напомнил о том, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации».

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