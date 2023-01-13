Бастрыкин: 115 членов руководства ВСУ и Минобороны Украины обвиняются в преступлениях против жителей Донбасса

Глава СК озвучил статистику по преступлениям ВСУ на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Следственного комитета обнародовал статистику о преступлениях украинских военных против жителей Донбасса. По словам Александра Бастрыкина, за 8 лет в ЛДНР были убиты 4,9 тысячи мирных жителей, а 8,8 тысячи получили ранения.

«С 2014 года возбуждено 2406 уголовных дел, из них 1752 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР», - сказал глава СК в интервью "Российской газете".

По словам Бастрыкина, всего потерпевшими признаны более 120 тысяч жителей Донбасса, а уголовное преследование начато в отношении 665 лиц.

«Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 390 лиц, из них 178 очно. Среди фигурантов 115 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины», - сказал глава Следственного комитета, добавив, что заочно арестованы 132 обвиняемых.

Военнослужащие украинских вооруженных формирований, в частности, обвиняются в применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Расследование по 138 таким уголовным делам уже завершено.

Ранее Бастрыкин поддержал идею создания трибунала по оценке преступлений Киева в Донбассе.

Также сообщалось, что российский СК издаст «Белую книгу» со свидетельствами преступлений украинских националистов в Донбассе.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спецоперация может закончиться в течении двух месяцев (подробнее)