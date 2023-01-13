Бастрыкин назвал самых «богатых» коррупционеров 2022 года

Бастрыкин рассказал о "самых богатых" коррупционерах России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России за 11 месяцев 2022 года правоохранительными органами арестовано имущество обвиняемых по коррупционным делам на 61 млрд рублей. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин, говоря об итогах года.

Бастрыкин, в интервью "Российской газете", раскрыл детали некоторых громких коррупционных скандалов.

«По делу бывшего Губернатора Пензенской области Белозерцева и иных лиц, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд рублей. В частности, на имущество Белозерцева – на сумму 470 млн рублей, включая дорогостоящие часы, предметы роскоши и 61 объект недвижимого имущества, оформленные на его родственников», - рассказал глава СК, добавив, что арест наложен также на имущество тех, кто давал чиновнику взятки. Среди этого имущества – более 3,5 тысячи редких живописных произведений и печатных изданий, ювелирные украшения.

Глава СК рассказал о расследовании уголовного дела в отношении директоров ООО «РПК-Спецпроект» и ФГУП «ГосЗМП» в Москве, которым инкриминируется растрата при исполнении госконтракта на реконструкцию и техническое переоснащение производства для выпуска новых лекарственных форм социально-значимых препаратов. Арестовано имущество стоимостью более 1 млрд рублей.

Квартиры, порядка 30 зданий, более 10 земельных участков, в Московском и иных регионах, а также в Болгарии, ОАЭ, Германии, машины, счета, банковские ячейки арестованы по делу сотрудников ГИБДД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.

«Стоимость этого имущества более 500 млн руб», - рассказал Бастрыкин.

Глава СК упомянул также коррупционный скандал с участием бывшего замминистра энергетики Тихонова, который, по данным следствия, получил взятки более чем на 122 млн рублей и совершил растрату свыше 271 млн рублей.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что сотрудники ведомства установили 24,6 миллиардов рублей ущерба от коррупционных преступлений.

Напомним, в декабре во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Рассказываем, какими традициями сопровождается эта дата в 2023 году.