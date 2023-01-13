Вирусолог объяснил, кому стоит опасаться нового подварианта коронавируса "кракен" Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, что субвариант "омикрон"-штамма коронавируса "кракен" может быть опасен для тех россиях, кто давно переболел COVID-19.

По его мнению, этим вариантом ковида рискуют заразиться и те, кто не вакцинировался более полугода. Об этом пишет Газета.Ru.

- У меня есть предположение, что болеют именно те, кто давно переболел коронавирусной инфекцией или были давно, более полугода назад привиты, и "кракен" ... этот слабенький иммунитет преодолевает, - поделился предположением эксперт.

При этом он считает, что тяжелого течения СOVID-19 "кракен" не вызовет.

Ранее "Известия" писали, что первый в России случай заражения новым штаммом коронавируса "кракен" был выявлен у 32-летней жительницы Пензы, которая уже выздоровела. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона. Отмечается, что она не была привита от ковида.

Также "Пятый канал" сообщал про этот штамм впервые был выявлен в США и уже успел распространиться в 25 странах мира, в большей степени в Европе. Специалисты ВОЗ ожидают новые всплески пандемии по всей планете.

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