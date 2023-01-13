Аналитик Быков предрек падение курса биткоина в январе 2023 года Фото: REUTERS

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал россиянам, какого курса биткоина стоит ожидать до конца января 2023 года.

По его мнению, эту криптовалюту ждет резкое падение до $10 тыс. за один токен. Об этом пишет Газета.Ru.

- В январе цены, вероятнее всего, продолжат падение из-за общей негативной ситуации на рынке и могут достигнуть отметки в $10 тысяч за монету, - предположил эксперт.

При этом Быков обратил внимание на то, что ждать очередного периода устойчивого роста биткоина стоит не ранее 2024 года.

12 января "Известия" писали, что биткоин подорожал на торгах почти на 5%. Цена виртуальной монеты впервые с 14 декабря превысила $18 тыс. С начала января криптовалюта подорожала уже на 10%. 2023-й биткоин начал со значения в районе $16,54 тыс.

А недавно телеканал "360" сообщал, что россияне в 2020-2021 году начали активно покорять рынок фондовых инвестиций. Но в 2022 году людей ждало только разочарование. И многие не только не заработали, но и потеряли свои деньги. При этом банковские вклады и облигации, которые в последнее время рассматривали как не слишком прибыльную инвестицию, показали стабильный рост.