Больше половины российских работодателей планируют поднять зарплаты сотрудникам зимой 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты популярного сервиса по поиску работы провели исследование и выяснили, в какой период 2023 года российские работодатели планируют поднять зарплаты своим сотрудникам.

Основным периодом индексации зарплат компании-работодатели традиционно сделали январь (41%) и февраль (19%). Следующий по популярности месяц стал апрель (12%). Каждая десятая компания запланировала повышение на осень 2023 года. Об этом со ссылкой на результаты анализа HeadHunter пишет Газета.Ru.

Медианный показатель прибавки, согласно планам компаний, составит пять тысяч рублей.

- По данным проекта "Банка данных заработных плат" hh.ru, в 2023 году у 43% компаний пересмотр зарплат сотрудникам планово произойдет один раз в течение года, 42% компаний сделают это по решению руководства, только 4% планируют пересмотреть зарплаты два и более раз за год, - уточнили в hh.ru.

До этого RT отмечал, что работодатели назвали достойную зарплату и регулярные премии самыми эффективными способами мотивации сотрудников. Так считают 77% и 61% соответственно.

А накануне Нового года Life.ru писал, что одним из самых желанных подарков для россиян на Новый год оказался карьерный. Каждый третий хотел бы увеличения дохода, а каждый шестой (19%) хочет попросить у Деда Мороза новую профессию.