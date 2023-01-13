Самолет, летевший из Бангкока в Москву, экстренно сел в Самарканде

Самолет совершил экстренную посадку из-за начавшихся у пассажирки родов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самарканде в четверг 12 января экстренно приземлился самолет «Аэрофлота», летевший из Бангкока в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании Uzbekistan Airports.

Сообщается, что посадить самолет с 363 пассажирами пришлось из-за того, что у беременной пассажирки начались роды.

«После приземления пассажирку забрала скорая и госпитализировала в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи», - рассказал собеседник агентству.

Напомним, необычная история произошла на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в город Узбекистана Намаган. В ночь на 26 ноября 2021 года рейс номер SU 602 авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден совершить экстренную посадку в Нижнем Новгороде, так как одна из пассажирок начала рожать. Женщина родила на борту самолета, ей помогли проводники. Мальчик появился на свет здоровым и без патологий.

О том, как проводник спустя 20 лет нашла двойняшек, которым помогла родиться в несущемся поезде, читайте здесь на KP.RU.