В Минобороны заявили об уничтожении позиций украинских войск мобилизованными на гаубицах "Мста-СМ2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мобилизованные российские военнослужащие поразили позиции украинских войск из модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточняют в заявлении министерства, на расстоянии в несколько десятков километров боевые расчеты Западного военного округа нанесли удары по позициям, которые были замаскированы. Отмечается, что наведение и контроль поражения целей проводился за счет беспилотников.

«В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации», - сказан в сообщении российского военного ведомства.

Командир батареи с позывным «Кама» заявил, что использовались 152-миллиметровые снаряды с различными тепами взрывателя, такими как, осколочно-фугасные или световые, при необходимости осветить территорию для обнаружения противника.

Напомним, самоходная гаубица «Мста-СМ» стала модернизированной версией «Мста-2», у которой есть автоматизированная система управления огнем, а также режим «шквала огня».

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