Больше половины россиян не ощутили на себе уход иностранных брендов одежды Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Kokoc Group, одного из лидеров в области интернет-маркетинга, выяснили, как россияне относятся к ушедшим брендам одежды. Оказалось, что более половины (56%) респондентов никак не ощутили на себе перемен на рынке. Они отмечают, что в магазинах достаточно разнообразный ассортимент. 23% опрошенных отмечают, что выбор вещей очень большой, но цены существенно выросли. И лишь 3% продолжают искать полюбившиеся бренды, такие как Zara и H&M, на маркетплейсах.

Только 12% расстраиваются и до сих пор не могут найти магазины, в которых одеваться. Они ждут возвращения гигантов. А 6% открыли для себя отечественные бренды.

Примечательно, что 39% вообще не обращает внимание на страну-изготовителя. Треть россиян уверены, что отечественные товары не хуже, чем зарубежные. Но в 19% случаев респонденты признают, что цены у российских производителей завышены, пишет "Газета.Ru".

Ранее, аналитики сервиса «Авито» провели исследование и выяснили, какие ушедшие с российского рынка бренды были самыми популярными среди жителей страны.

Так, наибольшим спросом среди люксовых производителей стал пользоваться на онлайн-площадках Louis Vuitton, пишет ФАН.

По данным экспертов АКИТ, за последний год объем внутреннего рынка интернет-торговли в России вырос почти в полтора раза и приблизился к 3 трлн рублей, сообщает RT.