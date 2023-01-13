Шестилетний ребенок убил трехмесячную сестру из ревности в Казахстане

В Казахстане расследуют убийство младенца собственным братом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казахстане шестилетний мальчик убил собственную сестру, которой было всего три месяца. Об этом сообщает местное издание orda.kz.

Трагедия случилась 10 января 2023 года в городе Жаркенте (Жетысуская область). По данным издания, ребенок с ножом подкрался к младенцу ранним утром и нанес малышке удар лезвием.

Ранение оказалось смертельным – девочка скончалась. Журналисты со ссылкой на собственный источник утверждают, что мотивом для убийства послужила ревность. Ребенок мог почувствовать, что с рождением сестры ему стали уделять меньше внимания.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в обстоятельствах гибели трех детей в квартире на улице Бажова. По предварительной информации, двух мальчиков 10 и 15 лет, а также их полугодовалую сестру убила мать - задушила проводом.