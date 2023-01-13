США не смогут восстановить запасы вооружений за пять лет из-за помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон не в состоянии в течение пяти лет восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые иссякли на фоне помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение в исследовании старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) высказал полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

«Для комплексов Javelin и артиллерийских складов 155-мм снарядов с учетом инвестиций понадобится пять лет, для ПЗРК Stinger - шесть», - сказан в исследовании.

По словам эксперта, при существующих на сегодняшний день темпах производства американские военные компании не в состоянии восстановить нужный уровень стратегических резервов. «Военная помощь Украине будет продолжаться, но пополнение запасов в течение этого периода будет становиться все более актуальной проблемой», - отмечает специалист.

Напомним, в минувшую среду, 11 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Североатлантический альянс и Европейский союз нарастить объемы своей военной помощи для Украины на фоне событий под Артемовском и Соледаром.

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