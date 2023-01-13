В Госдуму направили законопроект о запрете калечащих животных операций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ рассмотрят новый проект закона, который вводи запрет операции, калечащие животных, типа онихэктомии, то есть удаление когтей. Такое заявление в пятницу, 13 января, сделал первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«В народе эта операция называется «мягкие лапки» …Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен … Эти калечащие операции типа онихэктомии, они попадают под статью "жестокое обращение с животными"», - заявил парламентарий, отметив, что проблему таких операций он обсуждал с юристами.

Бурматов уточнил, что предыдущая версия данного законопроекта не была поддержана, из-за чего документ был направлен на доработку. Однако, по его словам, вскоре новая версия проекта будет рассмотрена «по существу».

Ране сайт KP.RU рассказал о том, что два года назад в Москве запустили централизованный сервис поиска пропавших домашних животных, который уже помог вернуть домой 350 питомцев - более 200 кошек и 180 собак.