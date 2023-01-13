«У страха глаза велики»: 16 ноября стартует марафон по отказу от никотина

16 ноября стартует марафон по отказу от никотина Фото: Shutterstock

На протяжении семи дней будут публиковаться самые распространенные страхи, о которых рассказывали «бросающие» подписчики сообщества, а также советы по их успешному преодолению. Знакомясь каждый день с новыми страхами, участники поймут, что большинство из них боятся совершенно беспочвенно. Герой марафона Саша поделится теми страхами, с которыми пришлось столкнуться во время отказа от никотина и поделится ценными советами, как перестать бояться и победить.

«Зачастую, когда мы задумываемся об отказе от сигарет и вейпов, нам не хватает мотивации. Кто-то придумывает все новые и новые причины, чтобы отложить процесс «бросания» на потом, а кому-то проще окружить себя страхами для объяснения своей неудачи. Уверена, что подобный марафон поможет участникам развенчать возникающие страхи, задуматься о вреде никотина и подтолкнет к тому, чтобы оставить зависимость в прошлом. Нельзя не отметить то, что в нашей стране уже достигли значительных успехов в борьбе с потреблением никотинсодержащей продукции. Так, распространённость потребления табака среди взрослого населения снизилась с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году. Отмечается увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 2,2 млн человек», - подчеркнула главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Каждый, кто хочет оставить зависимость в прошлом, может обратиться в центры здоровья, которых уже насчитывается более 730 по стране и получить необходимую помощь специалистов. Их работа направлена на достижение, в том числе, целей национального проекта «Демография». Их адреса доступны на официальном портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru.

Реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография» направлена на создание системы укрепления общественного здоровья, которая подразумевает совершенствование мер, направленных на сокращение факторов риска смертности трудоспособного населения, в частности борьба с курением.