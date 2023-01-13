На "Госуслугах Авто" стали доступны электронные водительские права Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Электронное водительское удостоверение теперь станет доступно в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Об этом в пятницу, 13 января. сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве сообщили о появлении в приложении «Госуслуги Авто» электронной версии водительских прав, а также копии свидетельства регистрации транспортного средства (СТС). Отмечается, что для предъявления данных документов не нужен доступ к интернету.

Минцифры также сообщает, что данное приложение предоставляет водителю возможность оплатить и обжаловать штрафы, оформить европротокол, а также дает доступ к сервису проверки транспортного средства, записи на регистрацию машины или замены водительского удостоверения.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что, согласно пункту 2.1.1. ПДД, водители обязаны иметь при себе бумажную версию прав и СТС, отметив, что появление электронных документов не отменяло данное правило.