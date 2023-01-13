НАТО перебросит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс планирует к следующему вторнику, 17 января, перебросить в Румынию свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против Москвы. Об этом заявила в пятницу, 13 января, пресс-служба альянса.

«НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность», - сказано в заявлении пресс-службы.

Как передает агентство DPA, ссылаясь на военные круги, речь в данном случае идет о трех самолетах.

Напомним, на этой неделе, 11 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны – члены НАТО и Европейского союза нарастить объемы своей военной помощи для Украины на фоне событий под Артемовском и Соледаром.