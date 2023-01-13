Россияне подверглись самой массовой фишинговой атаке в истории Telegram Фото: REUTERS

Российские пользователи Telegram подверглись самой массовой фишинговой атаке за всю историю существования мессенджера. Об этом передает в Telegram-канале In2security.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера», - говорится в сообщении, где уточняется, что предыдущие атаки были более локального характера, а также «были намного проще организованы в техническом отношении».

Уточняется, что в рамках атаки злоумышленники крадут аккаунты пользователей Telegram при помощи фишинговой рассылки с предложением ознакомиться с фейковым списком людей, которых якобы собираются отправить на мобилизацию в период 1-3 февраля этого года.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что данная рассылка идет уже последние несколько дней. «Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», - приводит ТАСС слова эксперта, который также сообщил, что мошенники могут разослать фишинговые сообщения уже от имени украденного ими аккаунта по списку его контактов.