Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили в Соледаре систему управления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили в ходе освобождения Соледара систему управления ВСУ и сорвали использование войсками Украины беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"... Силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - уточнили в ведомстве.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы сообщил об освобождении Соледара.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара российскими военнослужащими. По словам официального представителя Кремля, это героические и самоотверженные действия, но на этом не следует останавливаться - спецоперация продолжается.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 января 2023 года публикует сайт KP.RU.