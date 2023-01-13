Путин поручил изучить идеи СПЧ по ответственности за дискриминацию россиян за рубежом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая 2023 года доложить об изучении идей СПЧ по уголовной ответственности за призывы к дискриминации россиян,которые проживают за границей, соответствующее поручение опубликовано на портале Кремля.

"Рассмотреть предложения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации… в отношении проживающих за рубежом граждан России и соотечественников… Доклад - до 1 мая 2023 года", - уточняется в поручении.

Также Путин поручил до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе в России.

Ранее Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста заработной платы бюджетников в стране такими же темпами, как в среднем по экономике. Соответствующие поручение российский лидер дал по итогам совещания с правительством РФ.

Также ранее российский лидер поручил распространить программу льготной ипотеки на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года.