Глава МИД Сербии сравнил Брюссельские соглашения с Минскими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюссельские соглашения между Сербией и Косово стали таким же обманом, как и Минские договоренности, считает вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Мы не были в восторге от Брюссельских соглашений – это был акт доброй воли Белграда. После этого мы оказались в ситуации, когда получилось, что это был большой обман, так же как и с Минскими соглашениями», – заявил он в эфире телеканала Prva TV.

Говоря о требовании советника Госдепартамента США Дерека Шолле к Косово о формировании Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), глава сербского МИД обратил внимание на оговорку о соответствии ССМ конституции непризнанной республики. Как отметил Дачич, международные договоры, касающиеся кризисных ситуаций, не могут быть основаны на внутреннем законодательстве. В противном случае необходимости в посредничестве со стороны нет, добавил он.

Напомним, ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель разоткровенничалась в интервью немецкому изданию Die Zeit, рассказав, что Минские соглашения являлись всего лишь ширмой, за которой Украина наращивала военную мощь для продолжения конфликта.

Позже экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Меркель «была права». Он отметил также, что «с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал» и что это «заслуга Минских соглашений».