Полянский заявил, что Россия не стремится уничтожить Украину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что целью РФ никогда не было уничтожение Украины, целью было обеспечение защиты прав человека в этом государстве так же, как они защищаются в других странах.

"Это никогда не было нашей целью… нашей целью было обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других государствах", - сказал Полянский в эфире британской радиостанции LBC.

Первый зампостпреда России при ООН также заявил, что конфликта на Украине бы не случилось бы, если бы США, Британия и их союзники не вели подобную политику.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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