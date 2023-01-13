Умер Алексей Литвин. Фото: кадр из фильма

Умер Алексей Литвин - театральный режиссер и сценарист. Ему было 60 лет. Об этом стало известно 13 января 2023 года, о его кончине рассказала актриса Елена Бирюкова.

- Да, умер. Он очень долго болел, в течение 10 лет, - сказала собеседница ТАСС.

Также она добавила, что на протяжении последних пяти лет своей жизни Литвин уже не работал в театре.

Напомним, Алексей Литвин родился в 1962 году. В 1993 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерскую Леонида Хейфеца). В начале 90-х годов начинал работать в должности режиссера, позже начал преподавать в ГИТИСе.

С 2004 года Литвин стал членом режиссерской коллегии Одесского русского драматического театра. Кроме того, он ставил спектакли в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, Театре им. К. С. Станиславского, Театре им. А. С. Пушкина, и других.

Ранее сообщалось, что умерла режиссёр, сценарист документального и игрового кино Ренита Григорьева. Ей было 89 лет. Ренита Григорьева, лауреат Государственной премии СССР, известна своими картинами "Говорит Москва", "Мальчики" и "Венский лес".