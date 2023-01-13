Сальдо сообщил, что первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время

Владимир Сальдо, фото: соцсети

Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области будет заложен в ближайшее время, а название населенного пункта определят на конкурсных началах, об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось, что этот город будет рассчитан на проживание 30 тысяч человек.

"В настоящее время работают все те, кто проектирует… Первый камень будет заложен уже в ближайшее время. Это станет символическим событием", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".

Также он добавил, что уже есть инвесторы, готовые инвестировать средства в развитие нового города, а также заинтересованность со стороны банковских структур.

Ранее президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР - 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.